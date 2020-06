Jacek Szawioła to jeden z najbardziej znanych polskich gejów. Część z was może go znać z programu rozrywkowego „Gogglebox. Przed telewizorem”, ale to także ceniony fryzjer, który w poprzedniej kampanii strzygł samego Andrzeja Dudę. W sobotę 20 czerwca mężczyzna Szawioła pokazał na Instagramie zakrwawioną twarz i poinformował o ataku na jego osobę.