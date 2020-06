– Liczyliśmy na to, że Andrzej Duda rozwiąże problemy zamiatane przez PO pod dywan. PiS w sprawach socjalnych zawiódł Polaków. Wiemy, że nie mogliśmy liczyć na Platformę. PO wszystko co mogła to sprywatyzowała. – mówił Robert Biedroń na konferencji prasowej w Łodzi. Kandydat Lewicy na prezydenta apelował do kontrkandydatów o debatę i rozmowę o Polsce.