Jeszcze kilka miesięcy temu Edward Janiak nie należał do najbardziej rozpoznawalnych biskupów w Polsce. To zmieniło się po emisji dokumentu „Zabawa w chowanego”, w którym hierarcha został przedstawiony jako osoba zatajająca czyny pedofilskie na terenie swojej diecezji. Teraz o duchownym znowu stało się głośno, a to za sprawą doniesień „Gazety Wyborczej”.