Bp Janiak miał trafić do szpitala z 3,4 promila alkoholu. Episkopat komentuje

We wtorkowym wydaniu „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że bp Edward Janiak na początku czerwca był hospitalizowany. Hierarcha miał trafić do szpitala w stanie upojenia alkoholowego i przejść tam komplet badań. Do tych doniesień odniósł się już rzecznik Episkopatu, ks. Paweł Rytel-Andrianik.