Andrzej Duda poleciał do Waszyngtonu, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Prezydenci mają poruszyć podczas spotkania kilka kwestii, takich jak bezpieczeństwo militarne czy amerykańskie inwestycje. Na godz. 21:30 zaplanowano wspólne wystąpienie obu prezydentów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo we Wprost.pl.