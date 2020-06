Setki spotkań z wyborcami, tysiące kilometrów w trasie i miliony wypowiedzianych słów w trakcie kampanii wyborczej. Już w ciągu najbliższych dni okaże się, który z kandydatów startujących w wyścigu o prezydenturę przekonał Polaków do swojej wizji Polski, a co za tym idzie PKW ogłosi oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów. Co powiedział prezydent po ogłoszeniu tzw. exit polls?