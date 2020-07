Co niedzielę chodziłem modlić się do wspólnoty Zielonoświątkowej. Któregoś razu poproszono mnie o kazanie. A później, bym głosił je w ich kościele w każdą niedzielę. I o to, żebym prowadził modlitwy. Tak robię. Tu w Afryce wszystko jest proste – mówi Michał Misiak, do niedawna jeden z najpopularniejszych polskich księży. W maju Misiak zrzucił sutannę. Dziś mówi, że posługuje w Tanzanii jako „kreatywny ewangelizator, społecznik i pastor”.