Konfederacja apeluje do prezydenta Dudy. Chodzi o dekomunizacje środowiska Prawa i Sprawiedliwości

– Gdyby Andrzej Duda ponownie został wybrany na urząd prezydenta, to dobrze by było, gdyby wreszcie zdekomunizował swoje własne środowisko, doprowadził do dymisji Stanisława Piotrowicza – wezwali posłowie Konfederacji. Jak twierdzą, politycy popierający Andrzeja Dudę stosują wobec nich szantaż w internecie.