Do końca kampanii wyborczej pozostało zaledwie kilka dni. Na finiszu walki o prezydenturę zostały zorganizowane dwie „debaty”. W Końskich na pytania odpowiedział Andrzej Duda, a w Lesznie – Rafał Trzaskowski. Dziennikarze i internauci krytykowali oba sztaby za to, że nie potrafiły się dogadać, by stworzyć debatę z prawdziwego zdarzenia, w której wyborcy mieliby możliwość porównania wizji Polski obu kandydatów. – Myślę, że wyborcy obu kandydatów wyszli z tych debat z dobrymi wrażeniami – oceniła prof. Ewa Marciniak z UW.