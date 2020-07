Damięcki opublikował „list do mamy”, nawiązując do wyborów. „Od tak dawna nie potrafimy ze sobą rozmawiać”

Mateusz Damięcki wrzucił w media społecznościowe „list do mamy”, w którym nawiązuje do podziałów między Polakami, spowodowanymi polityką. „Dzień 12 lipca może stać się datą bardzo ważną w Waszym życiu. I w życiu Waszych najbliższych. Niech te wybory będą symbolem, spróbujcie. Może się uda. Co Wam szkodzi spróbować” – pisze do swoich fanów.