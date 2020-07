Książka Mary L. Trump pod tytułem „Too Much and Never Enough” (ang. „Za dużo i nigdy dosyć”) ma mieć premierę 14 lipca. Bratanica prezydenta twierdzi, że opisała w niej, jak jej rodzina „stworzyła najniebezpieczniejszego człowieka na świecie”. Tak określa swojego stryjka, Donalda Trumpa.