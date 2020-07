Lubelska kuria odniosła się już do zdarzenia, jakie miało miejsce na pogrzebie w Bobach. Proboszcz miejscowej parafii podczas kazania wspomniał o niedzielnych wyborach, nawiązując przy tym do apelu abp. Marka Jędraszewskiego. – Kiedy to usłyszałem, to się zdenerwowałem – relacjonował jeden z żałobników.