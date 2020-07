Choć Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski konkurują ze sobą o najwyższy urząd w państwie i co chwila odnoszą się nawzajem do swoich wypowiedzi, to zdaje się, że ze sobą nigdy bezpośrednio nie rozmawiali. A przynajmniej tak stwierdził urzędujący prezydent w rozmowie z Karolem Paciorkiem z kanału Imponderabilia.