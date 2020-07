Cała Polska bije się o swoją Polskę. Co siedzi w głowach tych ludzi? Czasem można odnieść wrażenie, że to poczucie w stylu: dam w pysk zwolennikowi Dudy, to pomogę Trzaskowskiemu w zwycięstwie, i na odwrót. Biją się wyborcy, politycy, księża, dziennikarze. Dlatego niech ta kampania i niech te wybory się już wreszcie skończą.