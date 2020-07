Wszystko zacznie się już od wieczoru wyborczego. Mam nadzieję, że Ipsos, który pewnie jak zawsze będzie robił badania exit poll, zachowa się odpowiedzialnie i jeśli różnica będzie na granicy błędu statystycznego, zrobią to, co często Amerykanie robią, gdy mają taki kłopot: powiedzą, że jest „too close to call”. I wtedy będziemy czekać na badania late poll, zbierane częściowo z policzonych głosów – mówi były prezydent Aleksander Kwaśniewski.