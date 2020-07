„Byle świr może przeszkadzać we wrzuceniu głosu do urny”. Poseł PiS komentuje zdjęcie z Kaczyńskim

„Podobno w Polsce jest dyktatura... A co to za dyktatura? Skoro człowiekowi, którego oskarżają o bycie dyktatorem, byle świr może przeszkadzać we wrzuceniu głosu do urny” - tak poseł PiS Paweł Lisicki skomentował zdjęcie z głosowania Jarosława Kaczyńskiego. Liderowi PiS towarzyszył mężczyzna w przyłbicy i koszulce z jego podobiznami.