Budka ocenił głosowanie za granicą. „Szef MSZ powinien podać się do dymisji”

– Setki Polaków mówiły, że nie dostali kart do głosowania. Mamy sygnały, że nawet w krajach, gdzie nie trzeba było wysyłać kart, one były wysyłane – powiedział Borys Budka, którego zapytano o komentarz do wyników drugiej tury wyborów prezydenckich. Zdaniem szefa PO odpowiedzialność za taki stan rzeczy powinien ponieść minister spraw zagranicznych.