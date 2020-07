W niedzielę 12 lipca Polacy udali się do urn, by wybrać prezydenta. Kto wygrał wybory? Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? W poniedziałek po godzinie 8 rano Państwowa Komisja Wyborcza podała nieoficjalne, cząstkowe wyniki wyborów. Zapraszamy do śledzenia relacji!