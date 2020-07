Choć prowadzonych jest ponad 100 prac nad szczepionką przeciwko COVID-19 i toczą się dyskusje, czy powinna być obowiązkowa, to raczej nie dostaniemy jej przed jesienią. W starciu z koronawirusem jesteśmy póki co „skazani” na własną odporność. A teraz mamy złoty czas, by o nią zadbać.