Włodzimierz Czarzasty zaapelował do Borysa Budki, by jego formacja nie walczyła z Lewicą, a z PiS. Poradził też liderowi PO, by uczył się od Rafała Trzaskowskiego, jak "nie być aroganckim". W odpowiedzi Budka zaprosił go na kawę, zamieszczając zdjęcie, wskazujące na to, że lider SLD zablokował go na Twitterze.