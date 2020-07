W mediach społecznościowych zaczął krążyć list, którego autorstwo przypisywano Oldze Tokarczuk. Noblistka odniosła się do tego faktu jednoznacznie podkreślając, że to nie ona napisała wiadomość do Rafała Trzaskowskiego. Pisarka zaapelowała także do nierozpowszechniania wspomnianego listu.