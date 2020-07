„Jego, Pani ojca i ich, starców, świat, to ten, który odchodzi”. Aktor napisał list do Kingi Dudy

Stanisław Brejdygant, aktor, a prywatnie ojciec piosenkarza Krzysztofa Zalewskiego i pisarza Igora Brejdyganta, napisał list otwarty do Kingi Dudy. „Zaimponowało mi to ogromnie” – przekazał, zwracając się do córki prezydenta.