Janina Ochojska dla „Wprost”: „Chcę należeć do komisji onkologicznej. Nie będę odmawiała, gdy ktoś poprosi o spotkanie, udzielenie porady”

Kiedy po dość rozległej operacji leżałam w szpitalu i płyn z drenu wyciekł na pościel, pielęgniarka chciała ją zmienić. To była sobota, musiała chodzić po całym szpitalu, by ją zdobyć. Braki są paradoksalne, bo wydawałoby się, że na pościel nas stać, skoro mamy najnowocześniejsze respiratory. Tymczasem brakuje prześcieradła – mówi Janina Ochojska, posłanka do Parlamentu Europejskiego, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.