- W polskim parlamencie może się pan do mnie zwracać „panie ministrze” lub „panie pośle” - powiedział Paweł Szefernaker do Sławomira Nitrasa. Wcześniej poseł PO uderzał w wiceministra, że jedyne co potrafi, to kłamać i stoi na czele „aparatu państwa”, który utorował prezydentowi wygraną postawiono właśnie Szefernakera.