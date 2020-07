W dobie pandemii koronawirusa w niektórych parafiach do Komunii Świętej ustawiają się dwie kolejki wiernych, którzy przyjmują ją albo w sposób tradycyjny, albo na rękę. – Jeśli pierwsza osoba jest zakażona bezobjawowo – a ksiądz dotyka Eucharystii, to myślę, że to jest lekka przesada z tym wszystkim. Nie wiem jak, ale trzeba to zmienić – powiedział prof. dr hab. med. Krzysztof Simon, którego słowa cytuje rp.pl.