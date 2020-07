Orłoś: Repolonizacja mediów to odwracanie uwagi od TVP, obrona przez atak, jak z reparacjami

Dziennikarz Maciej Orłoś w wywiadzie dla Onetu oceniał standardy TVP wprowadzone przez Jacka Kurskiego za rządów PiS. – Trochę echem odbija się tu to, co kiedyś powiedział Jacek Kurski, że ciemny lud to kupi. I kupuje – stwierdził wieloletni prowadzący „Teleexpressu”.