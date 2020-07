Według portalu Politico w trakcie trwającego szczytu unijnego doszło do spięcia między Emmanuelem Macronem a Sebastianem Kurzem. Ten drugi wyszedł ze spotkania, by odebrać telefon, a prezydent Francji miał wybuchnąć: – Widzicie? Jego to nie obchodzi. Nie słucha innych, ma złe nastawienie.