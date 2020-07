Do Sądu Najwyższego wpłynęło już 6 tysięcy protestów po wyborach. W 2015 było ich tylko 58

Do Sądu Najwyższego wpłynęło już około 6 tysięcy protestów po wyborach prezydenckich - donosi RMF FM. SN ma czas na rozpatrzenie ich do 3 sierpnia, niewykluczone, że będzie ich jeszcze więcej. W 2015 roku, po wyborach prezydenckich, do SN wpłynęło mniej niż 60 protestów.