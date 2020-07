Uwaga! TVN: Szpital go nie przyjął, od miesiąca nie ma z nim kontaktu. Co stało się z 39-latkiem?

Sławomir Kosek cierpi na ataki padaczki. Pod koniec czerwca pogotowie zabrało go do szpitala, który nie przyjął pacjenta. Mężczyzna ruszył piechotą do domu. Od miesiąca nie ma po nim śladu.