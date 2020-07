„Lewackie narzędzie do niszczenia rodziny”. Wiceminister chce wypowiedzenia konwencji

Trwa ofensywa niektórych polityków Zjednoczonej Prawicy skierowana na konwencję stambulską. Wiceminister sprawiedliwości dowodził, że to „sztandarowe, lewackie, narzędzie do niszczenia rodziny”. Z kolei Marek Pęk apelował, by ją „odmitologizować”.