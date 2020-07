Wierzę, że dążenie do orgazmów wyzwala kobiety. Że ten nasz kraj można zmieniać na lepsze jednym kobiecym orgazmem za drugim – mówi Joanna Keszka, pisarka. – Przyszłe prezydentki biorą się z poczucia sprawczości, działania na własną rzecz, patrzenia na to, co sprawia mi przyjemność, stawiania granic – dodaje Magda Mołek, dziennikarka. Obie są autorkami podcastu „Rozważna i erotyczna”, w którym rozmawiają o seksie z kobiecej perspektywy.