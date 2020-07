Dla Hollywood wysadzimy 114-letni most w Pilchowicach? Wiceminister kultury: Nie każda stara rzecz to zabytek

Tom Cruise i kolejna część „Mission: Impossible” w Polsce – to by było coś. Pytanie jednak, jak daleko posuniemy się, by ściągnąć amerykańskich filmowców do naszego kraju. W rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister kultury Paweł Lewandowski nie wyklucza, że ten tytuł wart jest zniszczenia zabytkowego mostu.