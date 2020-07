Na potrzeby filmu „Mission: Impossible” z podtytułem „Libra” władze naszego kraju chcą poświęcić 114-letni most w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Miałby on zostać wysadzony, by udawać zniszczenie innego mostu w Szwajcarii. Przy okazji zamieszania wokół tego obiektu, wielu polskim graczom przypomniało się, że już go gdzieś widzieli.