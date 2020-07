Szymon Hołownia na konferencji w Warszawie przedstawił polityczne plany ruchu Polska 2050 na pierwsze 100 dni jego działalności. Zapowiedział tez powstanie think tanku „Strategie 2050”. – Polityka nie jest po to, żeby dobrze robić politykom. Polityka jest po to, żeby załatwiać ludzkie sprawy – stwierdził Hołownia