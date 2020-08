W 76. Rocznicę Powstania Warszawskiego środowiska narodowe jak co roku zorganizowały marsz ulicami Warszawy. W jego trakcie doszło do licznych incydentów. Policja interweniowała u mężczyzny, który wulgarnym zachowaniem prowokował uczestników marszu. Z kolei ze strony demonstrantów dochodziło do rwania i deptania tęczowych flag.