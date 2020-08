Co z nauczycielami w wieku 60+ z grupy ryzyka? „Nie będzie dowolności, że ktoś się boi”

Już wiadomo, że 1 września szkoły mają wrócić do normalnego funkcjonowania. Co jednak z nauczycielami powyżej 60. roku życia, którzy są w grupie ryzyka? – Nie możemy spowodować dzisiaj, że będzie dowolność, że ktoś się boi, ten nie idzie do pracy – mówiła w TVN24 wiceministerka edukacji Marzena Machałek.