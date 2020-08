Profesor Magdalena Pecul-Kudelska poinformowała na swoim koncie na Facebooku o ponownym zawieszeniu tęczowej flagi na pomniku Chrystusa przy Bazylice Świętego Krzyża. Należąca do Obywateli RP aktywistka podkreślała, że w przeciwieństwie do młodych aktywistek nie trafiła do aresztu.