Maciej Orłoś: „Radio Nowy Świat to fenomen. Dostałem zastrzyk adrenaliny”

Z jednej strony YouTube jest otwarty pokoleniowo, jest tam miejsce dla wszystkich, ale z drugiej ‒ ten teren został już dawno zagospodarowany, tort youtuberów został podzielony i musiałem rozpychać się łokciami. Niektórzy patrzyli na mnie, myśląc: „Czego ten pan z »Teleexpressu« tu szuka, to nie jest jego przestrzeń, my jesteśmy młodzi, mamy swój styl, specyficzny język” - mówi Maciej Orłoś, który prowadzi swój kanał na YouTube i właśnie dołączył do gospodarzy porannych audycji w Radiu Nowy Świat.