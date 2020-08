Duda nosi maseczkę, chociaż „nie ułatwia mu to życia”. „Prosił mnie sam Szumowski”

Kilka dni temu stało się głośno o wypowiedzi Andrzeja Dudy, który wprost przyznał, że nie każdy może lub lubi nosić maseczkę. Mimo takiego podejścia do kwestii zasłaniania ust i nosa prezydent założył maseczkę na swoje zaprzysiężenie, a sprawę skomentował później na antenie Polsat News. – Ani mi to nie ułatwia życia, ani nie jest to dla mnie przyjemne – przyznała głowa państwa.