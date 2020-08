Sasin: Nie będzie powrotu do powszechnego lockdownu

Z powodu koronawirusa, działania wspierające przedsiębiorców, ochrona miejsc pracy, by nie wróciła „plaga bezrobocia” będą kontynuowane - zapewnił w piątek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że nie ma mowy o tym, by wrócić do powszechnego lockdownu.