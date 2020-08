Gdy przeniosłem się z TVP do Telewizji WP, doświadczyłem czegoś dziwnego: wydawało mi się, że telewizja naziemna, mająca koncesję, nie może mieć tak niskich zasięgów (jak miała Telewizja WP – red.), zastanawiałem się, gdzie ja jestem? Na pewno nie tego się spodziewałem. To było dosyć trudne, zresztą nie dotyczyło tylko mnie, ale całego wspaniałego zespołu. Potem się do tego przyzwyczaiłem, bo okazało się, że mój brand trwa – mówi Maciej Orłoś, do 2016 roku gwiazda „Teleexpressu”, dziś jeden z gospodarzy audycji Radia Nowy Świat.