Protesty LGBT w Warszawie. Doszło do molestowania. „Policjanci wsadzili dziewczynie ręce w majtki. Chcieli sprawdzić, jakie ma genitalia"

Teraz zobaczyliśmy przemoc wobec LGBT na ulicy, ona się zmaterializowała pod butem policjanta. To nie jest tak, że represje wobec ludzi LGBT są od wczoraj, one są od zawsze. Po prostu teraz zobaczyli je wszyscy. Zatrzymania, do których doszło w piątek, były niezwykle brutalne, z naruszeniem wielu przepisów. Jedna z zatrzymanych dziewczyn była molestowana seksualnie. Policjanci kazali jej podnosić spódnicę, wsadzili ręce w majtki, bo chcieli sprawdzić, jakie ma genitalia – mówi Mirosława Makuchowska, dyrektorka ds. programowych Kampanii Przeciw Homofobii.