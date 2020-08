Trzaskowski porównał sytuację w Mińsku do tej w Warszawie? „Dość już brutalności władzy”

Po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów prezydenckich na Białorusi doszło do protestów, które były znakiem sprzeciwu wobec fałszowania głosowania. W ostatni weekend nerwowo było także w Warszawie, gdzie doszło do demonstracji sympatyków środowisk LGBT. Do tych wydarzeń nawiązał Rafał Trzaskowski, którego wpis nie spodobał się wszystkim internautom.