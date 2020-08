UE wydała oświadczenie ws. wydarzeń na Białorusi. „Potępiamy przemoc i wzywamy do wypuszczenia zatrzymanych”

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oraz komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi wydali w imieniu państw Unii Europejskiej wspólne oświadczenie dotyczące wyborów prezydenckich na Białorusi oraz aktów przemocy, do jakiej doszło już po głosowaniu. Wezwano również do wypuszczenia więźniów politycznych i sprawiedliwego przeliczenia głosów.