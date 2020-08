Dziennikarka TVP skarży się na seksizm. „Tak! Mam biust. Obiecuję, że jutro zostawię go w domu”

„Walczymy o prawa społeczności LGBT podczas gdy to my – wszystkie kobiety wciąż̇ jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu” – napisała na Instagramie prezenterka TVP Info Karolina Pajączkowska. W ten sposób zaprotestowała przeciwko lawinie komentarzy na swój temat, które we wtorek pojawiły się na Twitterze.