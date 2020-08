Karolina Pajączkowska w emocjonalnym nagraniu: Ja po prostu tak się na co dzień ubieram

– Jestem kobietą, mam biust i nie widzę powodu, dlaczego miałabym ubierać się w coś, co zakrywałoby moją figurę – stwierdziła w nagraniu na Instagramie Karolina Pajączkowska. Wokół prezenterki TVP Info wybuchło zamieszanie po tym, jak internauci zaczęli wulgarnie komentować jej wygląd, na co dziennikarka odpowiedziała we wpisie.