Łuski z napisem „made in Poland” na protestach na Białorusi. Szczerba: Może to być prowokacja

Kilka dni temu Sławomir Sierakowski poinformował o znalezieniu na Białorusi łusek z napisem „made in Poland”. Politycy, odnosząc się do tej sytuacji, nie wykluczają prowokacji. – To nie jest amunicja produkowana przez Polskie Zakłady Zbrojeniowe – powiedział Marcin Ociepa na antenie TOK FM.