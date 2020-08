W piątek 14 sierpnia polscy posłowie przyjęli uchwałę w sprawie aktów przemocy, do jakich dochodzi na Białorusi od dnia ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich. Sejm RP potępił tamtejsze władze, co nie spodobało się posłowi Braunowi. Stwierdził on, że w podobny sposób była i będzie potępiana także Polska.