Pobili go, bo miał kolorowe włosy i kolczyk. „Cioty je***e. Tu dzieci chodzą”

Miłosz Miklaszewski prosi o pomoc w ujęciu dwóch mężczyzn, którzy nad jeziorem Rusałka pobili go, a potem okradli. Do zdarzenia doszło we wtorek 11 sierpnia około godziny 18. W trakcie rozboju napastnicy rzucali homofobiczne hasła.