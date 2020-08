Donald Tusk zaapelował do opozycji: Ogarnijcie się, proszę

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm przyjął nowelizację ustawy, na mocy której posłowie dostaną podwyżki. W trakcie głosowania parlamentarzyści byli niemal jednogłośni, a za przyjęciem nowych regulacji byli także przedstawiciele opozycji. To właśnie do nich we wpisie w mediach społecznościowych zaapelował Donald Tusk.